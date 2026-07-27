Путин указом запретил иностранцам владеть землей в «Сириусе»

Иностранцы, лица без гражданства и зарубежные компании не смогут покупать земельные участки на федеральной территории «Сириус». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ вступает в силу сегодня, 27 июля. Запрет распространяется только на право собственности, иностранцы и зарубежный бизнес сохраняют право использовать землю на условиях аренды. Согласно ст. 238 Гражданского кодекса, если иностранец уже владеет участком земли на указанной территории, он должен в течение года добровольно провести отчуждение этого участка — продать, провести сделку дарения или переоформить в аренду.

Федеральная территория «Сириус» находится в Краснодарском крае на самом берегу Черного моря. Она расположена в Имеретинской низменности между реками Мзымта и Псоу и примыкает к Адлерскому району Сочи. «Сириус» занимает территорию в 1,4 тыс. га и представляет площадку для реализации инновационных проектов и технологий.