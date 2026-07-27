Путин указом запретил иностранцам владеть землей в «Сириусе»
Иностранцы, лица без гражданства и зарубежные компании не смогут покупать земельные участки на федеральной территории «Сириус». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Документ вступает в силу сегодня, 27 июля. Запрет распространяется только на право собственности, иностранцы и зарубежный бизнес сохраняют право использовать землю на условиях аренды. Согласно ст. 238 Гражданского кодекса, если иностранец уже владеет участком земли на указанной территории, он должен в течение года добровольно провести отчуждение этого участка — продать, провести сделку дарения или переоформить в аренду.
Федеральная территория «Сириус» находится в Краснодарском крае на самом берегу Черного моря. Она расположена в Имеретинской низменности между реками Мзымта и Псоу и примыкает к Адлерскому району Сочи. «Сириус» занимает территорию в 1,4 тыс. га и представляет площадку для реализации инновационных проектов и технологий.
Федеральная территория «Сириус» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2020 году на базе олимпийской инфраструктуры Сочи и стала первым в стране таким образованием. Владимир Путин проявляет личный интерес к развитию «Сириуса», считая его своим проектом, и внимательно отслеживает его работу. Территория, занимающая 1,4 тыс. га, задумывалась как инновационная площадка и точка роста, при этом для её эффективного развития была выбрана новая правовая конструкция, предусматривающая особый статус и специальные органы управления, а также самостоятельный бюджет.
Запрет иностранцам владеть землей в «Сириусе» согласуется с более широкими тенденциями в российском законодательстве по ограничению участия иностранных лиц в различных сферах. Например, ранее, в 2020 году, был издан указ президента РФ, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в приграничных районах Крыма, а также приняты законы, ограничивающие иностранное участие в российских СМИ и новостных агрегаторах. Эти меры направлены на защиту национальных интересов и укрепление государственного контроля в стратегически важных областях.