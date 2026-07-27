Суд частично удовлетворил иск прокуратуры к Энгелю Фаттахову на 620 млн рублей

Советский районный суд Казани частично удовлетворил иск прокуратуры Татарстана к бывшему вице-премьеру и экс-министру образования республики Энгелю Фаттахову и его семье. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Как сообщает «Реальное время», суд удовлетворил требования на сумму 620 млн руб. при общем размере иска в 651 млн руб.

Суд постановил взыскать долю Энгеля Фаттахова в ООО «Агрофирма „Чишма“», а также денежные средства за часть ранее отчужденного имущества. При этом требования о взыскании бриллианта, изъятых при обыске наличных, а также земель, зданий, строений и сельхозтехники агрофирмы были отклонены. Кроме того, вместо обращения взыскания на жилой дом в Актаныше суд постановил взыскать 14,6 млн руб., которые, по данным экспертизы, были потрачены на его реконструкцию.

Также суд распорядился немедленно взыскать 178,6 млн руб. по удовлетворенным требованиям в отношении уже отчужденного имущества и валютной выручки, а также обратить взыскание на автомобиль Porsche Cayenne.

В остальной части исковых требований суд отказал.

Анна Кайдалова