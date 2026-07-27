Новосибирскую градозащитницу отправили в психбольницу после пикета в Москве

Главу новосибирского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Наталью Шамину задержали и доставили в психбольницу после несогласованного пикета в Москве. Госпожа Шамина выступила против закона об упрощении снятия защиты с памятников культуры, сообщила член Совета по правам человека Ева Меркачева в Telegram.

Наталья Шамина прибыла в Москву 24 июля. После одиночного пикета на Старой площади и объявления голодовки ее доставили сначала в ОМВД Китай-город, а затем в психиатрическую больницу № 1, сообщила госпожа Меркачева. По ее сведениям, к телефону ученая не подходит. Посещение и передачу вещей задержанной также не разрешили. После прохождения медкомиссии ее могут принудительно оставить в психдиспансере на срок до 6 месяцев.

По словам госпожи Меркачевой, она вместе с членом СПЧ Константином Михайловым и группой градозащитников обратилась к уполномоченному по правам человека и в Минздрав. Правозащитница выразила надежду на профессионализм врачей психбольницы, которые не будут прибегать к карательной психиатрии.

Наталья Шамина возглавляет новосибирское отделение ВООПИиК с 2016 года. Она также имеет степень доктора биологических наук. Ученая написала несколько десятков публикаций по цитологии и клеточной биологии растений.

Закон об упрощении снятия объектов культурного наследия с госохраны подписал вчера президент Владимир Путин. Нововведение дает регионам право исключать из единого госреестра объекты культурного наследия (ОКН) по соглашению с Минкультуры. Для этого экспертиза должна подтвердить, что историко-культурной ценности у объекта нет или не было вообще.