Главе СКР доложат о расследовании дела о насилии в отношении пешехода в Тольятти

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации, в которой говорится о противоправных действиях в отношении жителя Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В ведомстве уточняют, что в соцмедиа говорится о применении насилия тремя мужчинами в отношении пешехода после того, как его с женой чуть не сбили . Произошло это в Тольятти. Противоправные действия пресекли очевидцы произошедшего. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Следственные органы СКР по Самарской области по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Руфия Кутляева