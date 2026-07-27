Книги иноагентов Быкова и Долина будут маркировать в РФ по закону о наркотиках

Книги писателя Дмитрия Быкова (признан в РФ иностранным агентом) «Поэт и леди» и кинокритика Антона Долина (признан в РФ иностранным агентом) «Миражи советского. Очерки современного кино» будут маркировать в России по закону о пропаганде наркотиков, следует из отраслевого перечня, с которым ознакомился «Ъ».

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Еженедельно пополняющийся на сайте Российского книжного союза (РКС) перечень книг, подлежащих специальной маркировке, в понедельник был увеличен еще на 200 пунктов. Попавшая в список книга «Поэт и леди» о дружбе Андрея Возненского и Жаклин Кеннеди представляет собой сборник мемуаров и эссе, авторами которых также выступили Зоя Богуславская, Норман Мейлер, Сергей Николаевич, Соломон Волков, Эдвард Радзинский, Татьяна Щербина.

С 1 марта в России введена уголовная ответственность за пропаганду наркотиков в интернете. За распространение произведений с упоминанием запрещенных веществ без маркировки предусмотрены штрафы до 600 тыс. руб. для юрлиц.

Исключения — произведения, в которых «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Те из них, что были опубликованы с 1 августа 1990 года, подлежат обязательной маркировке. Сейчас в отраслевой перечень РКС входит свыше 2 тыс. изданий. Среди них — романы Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика, Эриха Марии Ремарка и других авторов.

Мария Барановская