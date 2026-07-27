В Нижегородской области увеличили лимиты добычи охотничьих ресурсов

Лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года утвердили в Нижегородской области. Указ губернатора опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По всем промысловым животным лимиты увеличены по сравнению с предыдущим периодом. В том числе лося — до 2187 особей (на 5%), косули европейской — до 115 (на 9,5%), косули сибирской — до 206 (на 11%), медведя — до 411 (на 3%), барсука — до 143 (на 7,5%), рыси — до 40 (на 21%).

Галина Шамберина