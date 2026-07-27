Что известно об ударах по торговым судам в Черном море
Индия вызвала посла Украины из-за удара по торговому судну
МИД Индии вызвал посла Украины после гибели индийского моряка в результате удара по судну в Черном море. В июле подобные атаки уже раскритиковали Иран и Казахстан, а США, по данным WSJ, предупредили Украину о нежелательности ударов по нероссийским судам. Подробнее о ситуации — в подборке «Ъ».
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Атаки на индийские суда
• 18 июля торговое судно MV OMORFI подвергалось атаке в Черном море. Погиб гражданин Индии.
• 19 июля удару подвергся сухогруз MV Golden Leo, выходящий из украинского порта в Одессе. Погибли четыре индийских моряка.
• 21 июля МИД Индии вызывал временного поверенного в делах России Владимира Ладанова и осудил атаку на MV Golden Leo.
• 26 июля индийский МИД вызвал и посла Украины Александра Полищука. Дипломата призвали донести до украинских властей обеспокоенность из-за удара по MV OMORFI.
Подобные инциденты
• 26 июля Иран обвинил Украину в ударе по иранскому торговому судну в Каспийском море, после которого один член экипажа погиб, второй — получил ранение. Иранский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины и заявил, что Киев демонстрирует «иррациональный и враждебный курс».
• За несколько дней до этого четыре танкера были атакованы в момент их загрузки казахстанской нефтью на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Один из танкеров зафрактован американской энергетической корпораций Chevron.
• Погрузку нефти на терминале временно приостанавливали до полной оценки последствий инцидента. КТК — основной маршрут экспорта нефти из крупнейших месторождений Казахстана. По трубопроводу сырье поступает в российский порт Новороссийск, а затем — на мировой рынок (по этому маршруту проходит около 80% казахстанского нефтяного экспорта).
• МИД Казахстана назвал произошедшее недопустимым посягательством на экономические интересы республики. При этом ответственного за удары власти страны и представители КТК не назвали.
Международная реакция
• Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 27 июля заявил, что расширение географии конфликта «чрезвычайно опасно» и создает «очередной виток напряженности».
• Источники газеты The Wall Street Journal сообщили, что гендиректор Chevron Майк Вирт, владеющий долями в КТК, обсуждал с представителями администрации Трампа последствия ударов морских беспилотников, после чего Вашингтон предупредил Киев о нежелательности ударов по судам, которые не принадлежат России.
• Украина не комментировала обвинения в атаке на гражданские или торговые суда. При этом власти заявляли о поражении грузовых судов, находящихся под международными санкциями.