Что известно об ударах по торговым судам в Черном море

МИД Индии вызвал посла Украины после гибели индийского моряка в результате удара по судну в Черном море. В июле подобные атаки уже раскритиковали Иран и Казахстан, а США, по данным WSJ, предупредили Украину о нежелательности ударов по нероссийским судам. Подробнее о ситуации — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Атаки на индийские суда

• 18 июля торговое судно MV OMORFI подвергалось атаке в Черном море. Погиб гражданин Индии.

• 19 июля удару подвергся сухогруз MV Golden Leo, выходящий из украинского порта в Одессе. Погибли четыре индийских моряка.

• 21 июля МИД Индии вызывал временного поверенного в делах России Владимира Ладанова и осудил атаку на MV Golden Leo.

• 26 июля индийский МИД вызвал и посла Украины Александра Полищука. Дипломата призвали донести до украинских властей обеспокоенность из-за удара по MV OMORFI.

Подобные инциденты

• 26 июля Иран обвинил Украину в ударе по иранскому торговому судну в Каспийском море, после которого один член экипажа погиб, второй — получил ранение. Иранский МИД вызвал временного поверенного в делах Украины и заявил, что Киев демонстрирует «иррациональный и враждебный курс».

• За несколько дней до этого четыре танкера были атакованы в момент их загрузки казахстанской нефтью на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Один из танкеров зафрактован американской энергетической корпораций Chevron.

• Погрузку нефти на терминале временно приостанавливали до полной оценки последствий инцидента. КТК — основной маршрут экспорта нефти из крупнейших месторождений Казахстана. По трубопроводу сырье поступает в российский порт Новороссийск, а затем — на мировой рынок (по этому маршруту проходит около 80% казахстанского нефтяного экспорта).

• МИД Казахстана назвал произошедшее недопустимым посягательством на экономические интересы республики. При этом ответственного за удары власти страны и представители КТК не назвали.

Международная реакция

• Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 27 июля заявил, что расширение географии конфликта «чрезвычайно опасно» и создает «очередной виток напряженности».

• Источники газеты The Wall Street Journal сообщили, что гендиректор Chevron Майк Вирт, владеющий долями в КТК, обсуждал с представителями администрации Трампа последствия ударов морских беспилотников, после чего Вашингтон предупредил Киев о нежелательности ударов по судам, которые не принадлежат России.

• Украина не комментировала обвинения в атаке на гражданские или торговые суда. При этом власти заявляли о поражении грузовых судов, находящихся под международными санкциями.

Лусине Баласян