Установку интерактивных верст в Саратове остановили после проверки УФАС

Региональное УФАС приостановило процедуру закупки на обустройство мобильного информационного туристского центра в Саратове после жалобы индивидуального предпринимателя Евгения Мельничкина. Однако основной причиной остановки стали противоречия между извещением и проектом контракта. Информация об этом появилась на ЕИС «Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФАС приостановило закупку "верст" для турцентра в Саратове

Фото: t.me / molchanov_ia УФАС приостановило закупку "верст" для турцентра в Саратове

Фото: t.me / molchanov_ia

Организатором закупки выступило МБУ «Садово-Парковое» по поручению мэра Игоря Молчанова, который ранее анонсировал установку интерактивных конструкций для информирования туристов. Средства в размере 12,7 млн руб. были выделены в рамках национального проекта. Согласно документации, подрядчик должен установить десять стальных декоративных «верст» высотой 4,6 м с видеонаблюдением, проектором, интернетом и зарядными устройствами. Срок завершения работ — 1 сентября 2026 года.

Жалоба господина Мельничкина касалась отсутствия требования к опыту участников торгов, однако УФАС признало ее необоснованной. Ведомство отметило, что дополнительные квалификационные критерии не требуются для данного объекта, так как он не является капитальным строением.

В ходе проверки комиссия антимонопольного ведомства выявила нарушение контрактного законодательства: извещение о закупке и проект контракта противоречат друг другу. В одном случае указаны только работы без передачи имущества, а в другом — требуется передача товара на баланс организации. МБУ получило предписание об устранении нарушений, материалы переданы для решения вопроса об административном правонарушении.

Мэр Игорь Молчанов сообщал в начале июля, что задачей мобильного информационного туристского центра будет предоставление горожанам и гостям информации о достопримечательностях, маршрутах, событиях и инфраструктуре Саратова. Управлять объектом будет Городской центр имени Столыпина. Место размещения центра должны выбрать до 15 октября 2026 года.

Марина Окорокова