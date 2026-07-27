Глава СКР ждет доклад о проблемах с водоснабжением в Уфе

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СКР по Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о результатах расследования уголовного дела по факту проблем с водоснабжением многоквартирного дома на улице Габдуллы Амантая в Уфе.

Как сообщает информационный центр СКР, вода в квартиры подается с регулярными перебоями. При этом она непригодна для питья и бытовых нужд из-за неприятного запаха. Жители дома, отмечается в сообщении, обращались в обслуживающую организацию, но безрезультатно.

Майя Иванова