Кандидаты померились достатком

Пять партий представили Центризбиркому сведения о доходах кандидатов, попавших в списки для выборов в Госдуму. Среди тех, кто баллотируется по Башкирии, больше всех за 2025 год заработал экс-кандидат на пост главы республики, предприниматель Ильшат Тимерьянов, представляющий «Новых людей» — он задекларировал более 70 млн руб. По средним доходам первое место занимает «Единая Россия», в которой на одного выдвиженца приходится более 14 млн руб. в год, а замыкают пятерку эсеры. Годовая зарплата главы Башкирии Радия Хабирова — первого номера регионального списка единороссов — составила более 9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев (второй слева) заработал за год чуть больше главы Башкирии Радия Хабирова

Фото: Булат Баширов Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев (второй слева) заработал за год чуть больше главы Башкирии Радия Хабирова

Фото: Булат Баширов

Центральная избирательная комиссия опубликовала сведения о доходах и имуществе кандидатов в Госдуму, попавших в партийные списки. На вечер 27 июля на сайте ЦИК были опубликованы декларации пяти парламентских партий — «Единой России», Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ), Либерально-демократической партии России (ЛДПР), «Справедливой России — Патриотов — За правду» (СРПЗП) и «Новых людей».

Среди кандидатов, которых выдвинула «Единая Россия» в Башкирии, самые высокие доходы задекларировал нынешний депутат Госдумы Владимир Сенин. По данным ЦИК, он заработал около 29 млн руб. за счет зарплаты в аппарате парламента и НИУ ВШЭ, а также пенсии и доходов от банковских вкладов. На его счетах содержится около 162,9 млн руб. В пятерку лидеров башкирского списка правящей партии также вошли предприниматель Юлай Кидрасов, ветеран СВО Денис Чернавин и нынешние парламентарии Наталья Орлова и Рима Баталова: их доходы в прошлом году варьировались от 14,2 до 25,4 млн руб.

Меньше своих однопартийцев в списке в прошлом году заработал действующий депутат Госдумы Ризван Курбанов — 3 млн руб. при средних доходах 11 кандидатов-единороссов около 14,3 млн руб.

Официальные доходы главы Башкирии Радия Хабирова, лидера регионального списка правящей партии, немногим превысили 9,3 млн руб. Единственным их источником стала зарплата руководителя региона. На его счетах — менее 1,8 млн руб.

Представитель «Новых людей» Ильшат Тимерьянов, в 2024 году участвовавший в выборах главы Башкирии, получил 71,6 млн руб. Источником его заработка стали дивиденды и доходы от ценных бумаг, зарплата в нескольких фирмах и проценты от банковских вкладов. На его счетах имелось более 119,8 млн руб.

Лидер регионального списка «Новых людей», нынешний депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев отчитался о 10,6 млн руб. доходов. Самый низкий достаток — у Азата Адельмурдина: 8,1 тыс. руб. за весь год. Средний доход кандидатов от «Новых людей» по Башкирии составил 10,2 млн руб.

На третьем месте по средним доходам оказалась ЛДПР с 7,1 млн руб. В этой партии о самых высоких доходах отчитался депутат горсовета Стерлитамака, предприниматель Денис Кондратьев, который заработал 28,4 млн руб.

У КПРФ лидером по доходам является бизнесмен, депутат горсовета Уфы Артур Шайнуров. Уфимский Судоремонтно-судостроительный завод, «Башкирская строительная компания», ООО «Газ-Проект Инжиниринг», ООО «Тамарикс» и банковский вклад принесли ему 10,2 млн руб. Руководитель пресс-службы партии, депутат Госдумы Александр Ющенко заработал 8,4 млн руб., а первый секретарь башкирского отделения КПРФ Юнир Кутлугужин — 5,1 млн руб. Средние доходы коммунистов оказались ниже 5,2 млн руб.

Наиболее низкие средние доходы — у СРПЗП, ниже 3,5 млн руб. Около 11 млн руб. в 2025 году получил владелец и руководитель уфимского ООО «Торгово-промышленное предприятие "Экосервис"» Дмитрий Смирнов. Действующий депутат Курултая Башкирии Флюр Нурлыгаянов отчитался о 5,8 млн руб., представитель главы республики в региональном парламенте, бывший председатель Контрольно-счетной палаты Башкирии Константин Шагимуратов — 5,4 млн руб.

Данные о доходах представителей «Яблока», «Родины», «Зеленых» и других партий пока не опубликованы.

По мнению политолога, директора Центра региональной политики Ильи Гращенкова, публикация сведений о доходах кандидатов на выборные должности превратилась в политический ритуал. Предметом обсуждений в политическом дискурсе становятся богатство и размеры недвижимости, тогда как важнее обращать внимание на соответствие имущества доходам, источники поступлений и возможные конфликты интересов.

Сами же доходы кандидатов, полагает эксперт, не отражают социальный состав партийного электората, а скорее показывают, из каких групп политические силы набирают людей — чиновников, директоров, бизнесменов, бюджетников или профессиональных политиков.

«Поэтому "Единая Россия" действительно может выглядеть партией управленцев, а "Новые люди" — партией предпринимателей. Но это характеристика кандидатов, а не избирателей. Кроме того, годовой доход без учета имущества, бизнеса и источников поступлений мало о чем говорит»,— объяснил господин Гращенков.

Выстраивание имиджа кандидата или партии на доходах политолог считает рискованной стратегией. «Бедный кандидат может показать, что живет как обычные люди, но его могут обвинить в неуспешности или сокрытии имущества. Богатый кандидат может представить себя независимым и состоявшимся, но одновременно будет выглядеть далеким от большинства граждан. Наиболее убедителен не бедный или богатый политик, а человек с понятной биографией и объяснимым происхождением доходов»,— поделился собеседник «Ъ».

Идэль Гумеров