Уровень смертности в Бельгии из-за жары стал самым высоким в Европе

Аномальная жара с 18 июня по 3 июля в Бельгии вызвала наибольшее количество смертей, чем где-либо в Европе, следует из данных европейской сети мониторинга смертности EuroMOMO и научно-исследовательского института Sciensano. Там число погибших из-за экстремальной температуры выросло на 2000 человек или на 48% по сравнению с обычным уровнем в этом месяце. Пик смертности в Бельгии пришелся на 27 июня – тогда зарегистрировали 651 летальный исход, что сделало этот день вторым по числу смертей в XXI веке.

Среди стран, наиболее пострадавших из-за жары, также оказались Франция и Нидерланды – там показатель смертности при аналогичных температурах вырос на 23% и 13% соответственно. Суммарно, с 22 по 28 июня в 27 европейских странах было зарегистрировано не менее 10 650 летальных исходов из-за жары. Причем, более 9 000 умерших были в возрасте 65 лет и старше.

По данным Бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano, эта жара стала самой смертоносной с 2000 года. Это объясняется ее продолжительностью, экстремальными температурами и высокой концентрацией озона в воздухе. По мнению исследователей, больше всего от этого пострадали жители густонаселенных, зачастую бедных районов.

Суточный показатель смертности в Бельгии стал самым высоким со момента эпидемии коронавируса: последний раз сопоставимый пик смертности (675 случаев за сутки) был зафиксирован 10 апреля 2020 года, свидетельствует статистика EuroMOMO.