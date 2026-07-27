Житель Новотроицка осужден за убийство родственницы

Новотроицкий городской суд признал местного жителя виновным в убийстве своей родственницы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Оренбургской области. Как установили следствие и суд, преступление было совершено в январе 2026 года.

Фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом женщины на улице Советской. Между родственниками возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого мужчина схватил нож и нанес потерпевшей несколько ударов. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Собранные следственным отделом по городу Новотроицку СУ СК России по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подсудимому назначено наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.