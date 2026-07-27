Бывшего главу «Трансконтейнера» не отпустили из СИЗО

Мосгорсуд оставил бывшего главу логистической компании «Трансконтейнер» Александрса Исуринса под арестом. Инстанция отклонила жалобу адвоката на постановление Дорогомиловского суда о продлении меры пресечения. Александрса Исуринса арестовали 10 октября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александрс Исуринс

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Александрс Исуринс

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Я сотрудничаю со следствием со дня задержания, последний допрос был несколько месяцев назад. В компании, в которой мне инкриминируют хищения, я не работаю четыре года. Все свидетели работают там и зависят от работодателя, я на них никак влиять не могу. У меня есть несовершеннолетние дети. Прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей», — призывал суд господин Исуринс.

В жалобе адвокат Олег Волченко заявил, что следствием была допущена процессуальная ошибка: бизнесмена просили оставить под стражей свыше срока следствия. Вместе с тем, отметил юрист, расследование ведется неэффективно: с предпринимателей не проводится следственных действий, адвоката не вызывают. «Мой подзащитный находится под стражей и ждет, сам не знает чего», — заявил адвокат Волченко.

По версии следствия, Александрас Исуринс, занимая должность главы «Трансконтейнера», в 2022 году совершил хищение 6 млн 527 тыс. руб., когда компания дважды оплатил услуги двум разным фрахтовщикам для перевозок в приморском порту Восточный. Один из денежных переводов следствие сочло излишним.

Александрс Исуринс начал карьеру в латвийском представительстве Maersk. С 2001 года работал на компанию Mediterranean Shipping Company. В 2005-м возглавил ее представительство в РФ и странах Центральной Азии. В 2014 году вошел в правление ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП; главный актив группы FESCO, одной из крупнейших транспортно-логистических компаний в РФ) и переехал в Москву. Через два года вошел в совет директоров ДВМП, стал председателем правления и президентом FESCO. В 2020–2022 годах — президент ПАО «Трансконтейнер» (входит в группу компаний «Дело» Сергея Шишкарева). В феврале 2025 года назначен первым заместителем гендиректора частной логистической компании «Логопер» (входит в группу «Фининвест» бывшего топ-менеджера РЖД Александра Кахидзе).

Ефим Брянцев