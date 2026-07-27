Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего главу «Трансконтейнера» не отпустили из СИЗО

Мосгорсуд оставил бывшего главу логистической компании «Трансконтейнер» Александрса Исуринса под арестом. Инстанция отклонила жалобу адвоката на постановление Дорогомиловского суда о продлении меры пресечения. Александрса Исуринса арестовали 10 октября 2025 года.

Александрс Исуринс

Александрс Исуринс

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Александрс Исуринс

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Я сотрудничаю со следствием со дня задержания, последний допрос был несколько месяцев назад. В компании, в которой мне инкриминируют хищения, я не работаю четыре года. Все свидетели работают там и зависят от работодателя, я на них никак влиять не могу. У меня есть несовершеннолетние дети. Прошу избрать мне меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей», — призывал суд господин Исуринс.

В жалобе адвокат Олег Волченко заявил, что следствием была допущена процессуальная ошибка: бизнесмена просили оставить под стражей свыше срока следствия. Вместе с тем, отметил юрист, расследование ведется неэффективно: с предпринимателей не проводится следственных действий, адвоката не вызывают. «Мой подзащитный находится под стражей и ждет, сам не знает чего», — заявил адвокат Волченко.

По версии следствия, Александрас Исуринс, занимая должность главы «Трансконтейнера», в 2022 году совершил хищение 6 млн 527 тыс. руб., когда компания дважды оплатил услуги двум разным фрахтовщикам для перевозок в приморском порту Восточный. Один из денежных переводов следствие сочло излишним.

Александрс Исуринс начал карьеру в латвийском представительстве Maersk. С 2001 года работал на компанию Mediterranean Shipping Company. В 2005-м возглавил ее представительство в РФ и странах Центральной Азии. В 2014 году вошел в правление ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП; главный актив группы FESCO, одной из крупнейших транспортно-логистических компаний в РФ) и переехал в Москву. Через два года вошел в совет директоров ДВМП, стал председателем правления и президентом FESCO. В 2020–2022 годах — президент ПАО «Трансконтейнер» (входит в группу компаний «Дело» Сергея Шишкарева). В феврале 2025 года назначен первым заместителем гендиректора частной логистической компании «Логопер» (входит в группу «Фининвест» бывшего топ-менеджера РЖД Александра Кахидзе).

Ефим Брянцев

Составлено ИИ-Ассистентъ

В России суды часто продлевают содержание под стражей по делам об экономических преступлениях, несмотря на доводы защиты о неэффективности следствия или возможности залога. Аналогичные решения принимались, например, в отношении других высокопоставленных бизнесменов и чиновников. Московский городской суд регулярно отказывается смягчать меру пресечения по таким делам, даже когда предлагают крупные суммы залога или указывают на наличие несовершеннолетних детей. Известны случаи, когда бизнесменам и экс-чиновникам продлевают арест на длительные сроки, несмотря на их сотрудничество со следствием или отсутствие активных следственных действий.

Так, Мосгорсуд утверждал продление ареста бывшему председателю совета директоров FESCO Андрею Северилову, обвиняемому в растрате 885 млн рублей, несмотря на готовность внести залог в эту сумму. Также суд отклонял жалобы на продление ареста основателю «Русагро» Вадиму Мошковичу и экс-гендиректору Максиму Басову по делу о мошенничестве на 47 млрд рублей. В ряде других дел, например, в отношении экс-гендиректора «Омскэлектро» Андрея Жуковского, бывшего министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова, а также топ-менеджеров «Росэкспресс» Дмитрия Каледы и Дмитрия Смирнова, суды тоже продлевали срок содержания под стражей.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд