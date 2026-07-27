В Оренбуржье прогнозируют перебои с телевещанием до 2 августа

В Оренбургской области в период с 27 июля по 2 августа возможны временные перебои в трансляции бесплатных телерадиоканалов. Как сообщили в региональном филиале Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), технические работы затронут оба мультиплекса.

В первом мультиплексе (РТРС-1) отключения могут затронуть «Первый канал», «Россию 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россию К», «Россию 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр», а также радиостанции «Радио России», «Вести ФМ» и «Маяк». В РТРС-2 перерывы возможны в вещании «Рен ТВ», «Спаса», СТС, «Домашнего», «ТВ 3», «Пятницы», «Звезды», «Мира», ТНТ и «Муз ТВ».

В частности, 27 июля в Оренбурге могут возникнуть перебои в работе обоих мультиплексов, а также радиостанций «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Вера», «Авторадио», «Камеди радио», «Новое радио», «Хит ФМ», «Радио Шоколад» и «Радио Энергия».

Как пояснили в филиале РТРС, работы носят плановый характер и включают профилактику и обслуживание передающего оборудования. Детальный график опубликован на официальном сайте ведомства. Часть работ может быть перенесена в случае неблагоприятных погодных условий. Все возможные перерывы в трансляции согласованы с вещателями.

Яна Вежлева