Лукашенко призвал объединить усилия России и Белоруссии в сфере биотехнологий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым. Он предложил объединить усилия двух стран в области биотехнологий, передает пресс-служба белорусского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

На встрече собеседники обсуждали взаимодействие Белорусской национальной биотехнологической корпорации (БНБК) с аналогичными предприятиями в России. «В вашем округе немало сделано в этом направлении … И все, что есть в России в этом плане, особенно в вашем округе, и в Беларуси, должно работать в едином ключе»,— сказал господин Лукашенко.

Он признал, что Минск «немного отстал» от Москвы в сфере биотехнологий после распада СССР. Однако, по его словам, Белоруссия уже помогала России с поставками кормов для рыбоводческой отрасли.