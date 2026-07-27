В Самарской области разработают единый протокол работы транспорта при ракетной опасности

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании в правительстве региона 27 июля поручил разработать единый протокол работы общественного транспорта в условиях ракетной опасности. Поводом для этого стали многочисленные обращения жителей: они отмечали значительный временной разрыв между сигналом сирены и остановкой транспорта. В результате пассажиры оказываются на остановках без укрытий и четких инструкций, куда им следует направляться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Глава региона подчеркнул, что водители в такой ситуации фактически играют роль диспетчеров, сообщая людям, как действовать, но этот механизм пока не формализован.

Кроме того, по поручению губернатора в области проработают возможность установки громкоговорителей на остановках общественного транспорта. Оборудование должно оперативно информировать граждан о расположении ближайших убежищ и укрытий во время ракетной опасности.

Георгий Портнов