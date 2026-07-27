Краевой избирком зарегистрировал еще четверых кандидатов в депутаты Госдумы РФ

Избирательная комиссия Пермского края зарегистрировала очередных кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Об этом сообщает пресс-служба комиссии в соцсети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

После проведенной проверки документов, представленных на выдвижение и регистрацию, кандидатами по одномандатным избирательным округам зарегистрированы: Матвей Алексеев, округ № 62 «Пермский»; Константин Пономарев, округ № 62 «Пермский»; Сергей Исаев, округ № 63 «Чусовской»; Олег Калинский, округ № 65 «Кудымкарский».

Первыми зарегистрированными кандидатами по одномандатным избирательным округам стали Дмитрий Новокрещенов, округ №62 «Пермский»; Роман Водянов, округ №63 «Чусовской»; Ксения Айтакова, округ №63 «Чусовской»; Ирина Ивенских, округ №64 «Кунгурский»; Анна Баранова, округ №64 «Кунгурский»; Антон Тютюнников, округ №65 «Кудымкарский».

Прием документов для регистрации кандидатов в депутаты Госдумы РФ продлится до 5 августа, а решения о регистрации кандидатов будут приняты до 16 августа.

Выборы в Госдуму РФ, Законодательное собрание Пермского края и представительные органы муниципалитетов пройдут в Единый день голосования в сентябре. Проголосовать можно будет в один из трех дней — 18, 19 или 20 сентября.