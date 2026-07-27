Подросток на электросамокате врезался в машину скорой помощи в Ижевске

В Ижевске 12-летний мальчик, управляя электросамокатом, столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи. ДТП произошло вечером 26 июля на улице Удмуртской около УдГУ, сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

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Ребенок на самокате «Куго М4» мощностью 250 Вт, пересекал проезжую часть в неположенном месте. За рулем скорой находился 47-летний мужчина. Во время столкновения мальчик получил травмы. Его доставили в больницу, где пострадавшему оказали помощь.

Электросамокаты мощностью более 250 Вт приравниваются к мототехнике, их использование несовершеннолетними запрещено. Решается вопрос о привлечении родителей ребенка к ответственности.

Карина Пырина