Changan и «Динамо» продлили партнерство до 2028 года

Китайский автопроизводитель Changan и московский футбольный клуб «Динамо» объявили о продлении спонсорского соглашения до конца сезона 2027/28. Как сообщила пресс-служба компании, сотрудничество, начавшееся летом 2023 года, вышло за рамки стандартного контракта — автомобили бренда стали частью клубного быта.

Одним из ярких событий стала поездка форварда Константина Тюкавина в Чунцин, где он первым из россиян протестировал кроссовер CS75 Plus, а совместный медиапроект получил отраслевую награду. Для Changan Россия остается стратегическим рынком: компания локализует производство и адаптирует модели под местные требования.

В «Динамо» бренд нашел близкого по духу партнера — с более чем вековой историей, но при этом амбициозного и стабильного. «Нас с «Динамо» объединяет общая цель — дарить аудитории яркие эмоции, и в этом смысле мы занимаемся одним делом — инжинирингом эмоций», — сказал президент Changan Евразия Сунь Цзэцзюнь.