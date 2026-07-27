Двух уральцев осудили за смертельное ДТП со снегоуборочной машиной

Серовский районный суд вынес приговор двум сотрудникам «Свердловскавтодора» по делу о смертельном ДТП со снегоуборочной машиной на трассе «Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов». Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Авария произошла 13 ноября 2023 года. Суд установил, что после некачественного ремонта снегоуборочной техники, допущенного главным механиком Серовского ДРСУ Михаилом Глушковым, машина вышла на уборку снега. В процессе движения водитель спецтехники Александр Ненадовец зацепился бампером за обочину, потерял контроль и выехал на встречную полосу, где врезался в Lada Vesta. В результате водитель легкового автомобиля скончался.

По итогам судебного разбирательства водитель Александр Ненадовец признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Суд назначил ему два года принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства и лишил права управления транспортом на год.

Главного механика филиала Михаила Глушкова суд признал виновным в недоброкачественном ремонте транспортного средства, повлекшем смерть человека по неосторожности (ч. 2 ст. 266 УК РФ). Ему назначено два года ограничения свободы.

Еще один фигурант дела — механик Андрей Дятлов — был оправдан. Суд не установил его причастность к преступлению.

Полина Бабинцева