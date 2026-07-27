И целого штаба мало

27 июля экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ёль получил очередной тюремный срок, который пополнил его коллекцию приговоров, включая пожизненное заключение за подстрекательство к мятежу. В этот раз удар правосудия пришелся и на его партию «Народная сила», которую обязали вернуть в казну почти 40 млрд вон ($27 млн). Если апелляция не увенчается успехом, главная оппозиционная сила страны может быть вынуждена продать свою штаб-квартиру в Сеуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент Юн Сок Ёль в телевизионных новостях после решения суда приговорить его к пожизненному заключению за подстрекательство к мятежу и злоупотребление властью (февраль 2026 года)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters Экс-президент Юн Сок Ёль в телевизионных новостях после решения суда приговорить его к пожизненному заключению за подстрекательство к мятежу и злоупотребление властью (февраль 2026 года)

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

Центральный окружной суд Сеула признал бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля виновным в предоставлении ложных сведений в ходе президентской кампании 2022 года. Речь идет о двух эпизодах: о сокрытии связей с известным шаманом Мён Тхэ Гюном, который проводил для Юн Сок Ёля закрытые соцопросы, и о предоставлении адвоката для уличенного в коррупции высокопоставленного чиновника.

В итоге экс-президент был приговорен к 18 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года, а выборы были признаны недействительными.

Из-за этого Юн Сок Ёль лишился статуса президента, а его партию «Народная сила» обязали выплатить 39,7 млрд вон ($27 млн). В Южной Корее государство компенсирует победителю расходы на избирательную кампанию. А поскольку победа партии была ныне аннулирована, эти деньги ей теперь придется вернуть.

Адвокаты президента уже заявили, что подадут апелляцию. На то, чтобы она прошла все инстанции и окончательный приговор вступил в силу, может потребоваться до полугода. При этом шансы на то, что «Народной силе» удастся избежать выплаты, минимальны. Для этого защите Юн Сок Ёля необходимо добиться полной отмены приговора. Если Верховный суд Южной Кореи оставит его в силе и даже если тюремный срок будет уменьшен или заменен на штраф, превышающий $680, возвращать деньги все же придется.

По данным Korea JoongAng Daily, такой исход станет серьезным ударом по «Народной силе». По состоянию на февраль общая стоимость активов партии составляла 131,5 млрд вон ($89,8 млн).

Их львиную долю составляла недвижимость, включая землю стоимостью 75,6 млрд вон ($51,6 млн), здания стоимостью 16 млрд вон ($10,9 млн) и залоговые депозиты по аренде на общую сумму 27,3 млрд вон ($18,6 млн). И хотя партия сообщила о наличии 11,6 млрд вон (около $7,9 млн) наличными, большая часть этих средств предназначена для покрытия операционных расходов, включая зарплаты сотрудников.

Единственным выходом из ситуации в партии видят продажу своей штаб-квартиры в политическом квартале Сеула. Здание было приобретено в июле 2020 года за 48 млрд вон ($32,8 млн). Идти на такие меры для партии не впервой: в 2004 году политическая сила, которая тогда называлась «Ханнара», была вынуждена продать свою штаб-квартиру из-за скандала с незаконным финансированием выборов, вошедшего в историю как «Чха-тэги» (контрабанда грузовиками). И пока сотрудники не смогли арендовать себе офис, им пришлось на три месяца, с марта по июнь 2004 года, переехать в палаточный лагерь.

Самого Юн Сок Ёля тоже не ждут радостные перспективы даже в случае отмены приговора. Против бывшего президента вынесены сразу восемь обвинений, по шести из них, включая вердикт от 27 июля, уже есть решения.

Так, в феврале 2026 года экс-президент был приговорен к пожизненному заключению за подстрекательство к мятежу и злоупотребление властью, а в июне 2026 года был признан виновным за подстрекательство КНДР к войне и получил 30-летний срок. Еще два обвинения — о незаконном финансировании выборов и политической коррупции — принесли ему по два года каждое.

Наконец, его приговорили к семи годам лишения свободы за воспрепятствование аресту. Этот приговор единственный, который адвокаты Юн Сок Ёля уже не смогут обжаловать: 9 июля Верховный суд Южной Кореи вынес окончательное решение. По остальным решениям идут или будут начаты процессы апелляции. Кроме того, своего часа в суде дожидаются два дела: о давлении на следствие и о помощи в побеге экс-министру обороны Ли Чжон Сопу в Австралию.

Вероника Вишнякова