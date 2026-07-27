Башкирия будет участвовать в эксперименте по использованию карт «Мир» льготниками

Башкирия, Ростовская и Тюменская области заявили об участии в эксперименте по использованию платежных карт «Мир» для предоставления отдельных мер социальной защиты нескольким категориям льготников. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое утверждает порядок проведения эксперимента с 1 августа этого года по 31 марта 2027 года.

В эксперименте смогут участвовать многодетные граждане, пенсионеры, инвалиды и студенты. Для этого им необходимо зарегистрировать на портале госуслуг свою карту «Мир» любого банка. Затем они автоматически начнут получать льготы при оплате проезда на городском и пригородном транспорте, при посещении учреждений культуры, аптек и продуктовых магазинов.

По словам Михаила Мишустина, главная задача эксперимента — «апробация нового механизма точечного и прозрачного предоставления льгот». При этом карту «Мир», с помощью которой жители страны уже получают пенсии и социальные выплаты, будут использовать для подтверждения льгот «без передачи чувствительных персональных данных, что особенно актуально для некоторых категорий льготников», отметил он.

Майя Иванова