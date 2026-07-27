В Краснодаре подсудимые по делу об убийстве аниматоров попросили о снисхождении

В Краснодарском краевом суде подсудимые по делу об убийстве сотрудников ивент-агентства Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко выступили с последним словом. Главарь банды Демьян Кеворкьян попросил оправдать его, а в случае вынесения обвинительного приговора учесть смягчающие обстоятельства.

Фото: пресс-служба судов Краснодарского края

В ходе прений защита указывала на то, что подсудимый — участник СВО, награжден медалью «За отвагу». Демьян Кеворкьян попал в зону боевых действий из мест лишения свободы, где ранее отбывал наказание за разбой.

Подсудимые Арам Татосян и Анатолий Двойников признали вину и просили учесть, что совершить преступление их заставил Кеворкьян.

В прениях обвинение предложило назначить всем трем подсудимым пожизненное лишение свободы. Ранее присяжные признали подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко были убиты в ночь на 28 апреля 2023 года на автотрассе вблизи станицы Березанской Краснодарского края. Сотрудники ивент-агентства ехали после выступления, автомобиль остановился из-за поломки, этим воспользовались бандиты, которые ездили по дорогам в поисках жертвы. Злоумышленники отобрали у аниматоров деньги и банковские карты, а затем убили обоих.

Анна Перова, Краснодар