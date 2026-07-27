Личные данные Анджелины Джоли и Роберта де Ниро утекли в сеть
Хакерам удалось взломать базы данных кинофестиваля Tribeca в США. В открытом доступе оказались личные данные многих голливудских актеров и режиссеров, включая Анджелину Джоли, Роберта де Ниро, Мартина Скорсезе, Джорджа Лукаса, Моргана Фримена. В сеть утекли номера телефонов и адреса электронной почты, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.
Фото: Валерий Левитин / Коммерсантъ
Как установил Джереми Фаулер из фирмы Black Hills Information Security, которого цитирует издание, хакеры взломали четыре базы данных, которые содержали около более 600 тыс. записей. В большинстве своем это были рекламные материалы, но в одном из файлов содержались личные данные знаменитостей. Кроме телефонов и адресов в файле было указано, какая модель iPhone у какой звезды, какая версия ПО на них установлена, используют ли они Safari и т.п. По словам господина Фаулера, это «самая большая коллекция личных данных знаменитостей», которую он когда-либо видел. Их утечка, предупреждает эксперт, грозит звездам фишинговыми атаками, мошенническими рассылками и тому подобными действиями.
Как сообщает The Daily Telegraph, эксперт сообщил об утечке организаторам кинофестиваля Tribeca, те уже начали расследование и удалили обнародованную хакерами информацию. Пока не установлено, насколько долго находились эти данные в публичном доступе.
Это не первый случай, когда крупные кинофестивали становятся мишенью хакерских атак. Ранее организаторы Венецианского кинофестиваля также сообщали о хакерской атаке, в результате которой были скомпрометированы персональные данные аккредитованных участников, включая имена, электронные адреса, номера телефонов и почтовые адреса. Отмечалось, что атака произошла 7 июля, а IT-специалисты фестиваля оперативно изолировали атакованные системы и проинформировали компетентные органы.
Кибермошенники постоянно пытаются получить личные данные граждан, поскольку это помогает им войти в доверие к жертве. Ценность утечек персональных данных для злоумышленников заключается в возможности сопоставлять информацию из разных источников для создания полных цифровых профилей. Данные могут быть использованы для фишинговых атак, мошеннических рассылок, несанкционированного доступа к аккаунтам или другим киберпреступлениям. Часто злоумышленники активно используют уязвимости в легитимном программном обеспечении и вредоносные программы, такие как трояны-стилеры и программы-вымогатели.