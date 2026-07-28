Возможности внешней торговли

Рост внешнеэкономической активности ставит перед российскими компаниями новые задачи. За январь — апрель 2026 года импорт в Россию увеличился на 7%, достигнув $92,3 млрд. При этом в январе — мае импорт из Китая вырос на 26,4% в годовом исчислении. Увеличение товаропотоков требует принципиально иного подхода к организации международных расчётов, чтобы сделки проходили быстро, а маржинальность сохранялась.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «А7» Фото: ООО «А7»

В этих условиях все больше предприятий делают выбор в пользу альтернативных платёжных инструментов. Ярким примером является система международных расчётов А7, которая демонстрирует устойчивый рост и экспертность в организации трансграничных переводов. Сегодня через компанию А7 проходит почти 20% внешнеторговых операций российского бизнеса. Этот показатель — прямое доказательство доверия со стороны профессионального сообщества.

В основе работы системы А7 лежит собственная платёжная инфраструктура, развёрнутая в 100+ странах. Такой подход гарантирует компаниям стабильность и независимость при проведении сделок. Бизнес получает возможность оперативно управлять своими денежными потоками, не полагаясь на внешние факторы и посредников. Это обеспечивает предсказуемость сроков: платежи в Китай проходят в среднем за четыре часа, а на другие направления уходит не более пяти дней.

Более 15 тыс. участников ВЭД уже оценили преимущества работы с А7. Ежедневно система обрабатывает свыше 2 тыс. платежей, что говорит о высокой степени автоматизации и отлаженности всех процессов. Кредитный рейтинг надёжности АКРА на уровне AA (RU) подтверждает устойчивость компании и её способность выполнять обязательства в полном объёме.

Для импортных операций установлена фиксированная комиссия в размере 0,3% + НДС (минимальная комиссия составляет 50 тыс. руб.). Такой подход позволяет бизнесу точно рассчитывать бюджет каждой внешнеторговой сделки без дополнительных издержек.

Подробнее — на сайте A7.ru

С 1 июля 2026 года для участников ВЭД действует специальная акция — «Выгодные расчёты без минимальной комиссии». В рамках предложения клиенты платят только фиксированные 0,3% + НДС.

Активировать условия можно по телефону +7 (499) 117-11-06 или по электронной почте sales.team@a7-agent.ru.

ООО «А7», ОГРН 1247700586891