Мосбиржа подала позитивный сигнал

Российский рынок акций продолжает рост. Индекс Мосбиржи впервые с начала месяца закрепился выше отметки 2200 пунктов. За день рост составил почти 2,5%. За прошлую неделю рынок акций вырос сразу на 10% после четырех месяцев падения. Главным поводом для оптимизма аналитики называют решение Центробанка снизить ключевую ставку на четверть процентного пункта. Впрочем, по статистике, после недельного роста больше чем на 10% индекс Мосбиржи в половине случаев корректировался на следующем отрезке — в среднем на 2,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Негативные факторы действительно пока не исчезли, говорит аналитик «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев:

«Пока сложно сказать, насколько текущий отскок можно считать полноценным разворотом. Индекс Мосбиржи снижался 19 недель подряд, поэтому нынешнее восстановление выглядит как достаточно мощный отскок. Он произошел на фоне позитивных новостей: появились определенные геополитические сигналы, а также Банк России снизил ставку на 25 базисных пунктов, хотя консенсус-прогноз предполагал сохранение ее на прежнем уровне.

При этом непонятно, появятся ли в дальнейшем новые позитивные триггеры. Резкого падения мы, скорее всего, не ожидаем, но факторы давления на рынок никуда не исчезли. На этой неделе США могут рассмотреть возможность введения новых санкций, и в случае их принятия это станет негативным фактором для российских активов. Кроме того, снижаются цены на нефть, что оказывает давление на акции нефтегазовых компаний, которые занимают значительную долю в индексе. При этом прогнозировать динамику нефтяных котировок сейчас сложно: Дональд Трамп в разные дни делает противоречивые заявления, что усиливает волатильность рынка.

В краткосрочной перспективе индекс, скорее всего, останется волатильным и может перейти в боковое движение — до появления действительно значимых позитивных геополитических новостей. Заходить в индекс всем портфелем сейчас не стоит, но при долгосрочном горизонте многие компании выглядят недооцененными, предлагают привлекательную дивидендную доходность, поэтому отдельные бумаги можно рассматривать для постепенного набора».

При этом акции компаний нефтяного сектора сегодня дешевеют. На мировых рынках марка Brent теряет 7,5% после сообщений о приостановке американских ударов по Ирану. На этом фоне «Роснефть» в моменте падала больше чем на 4%, «Татнефть» — примерно на 3,5%. Кроме того, на этой неделе инвесторы ждут публикации корпоративной отчетности. Результаты должны представить «Яндекс», Сбербанк, Ozon, «Дом.РФ». Сегодня данные опубликовал «Норникель». По словам аналитиков, отсутствие серьезного падения производственных показателей компании стало дополнительным фактором стабилизации роста на бирже. По реакции на остальные отчеты можно будет судить о дальнейшем поведении рынка, считает эксперт Института экономики роста имени Столыпина Владимир Левченко:

«Позитива пока не так много. Главное — перед этим на российском рынке была рекордная за всю его историю паника. Поэтому любые новости о снижении потока негатива уже могут приводить к росту.



Важным фактором стало снижение ставки ЦБ. Если бы этого не произошло, ситуация могла бы перейти в неуправляемую фазу. Кроме того, высокие цены на нефть поддерживают бюджетные доходы, а стабилизация топливного рынка может снизить инфляционные ожидания и создать условия для дальнейшего снижения ставок.

Делать точные прогнозы сейчас сложно: рынок остается очень нервным и узким. Важным сигналом будет реакция на отчетность компаний. Если даже слабые результаты не приведут к падению, это может говорить о формировании разворота. При этом история показывает, что после сильного отскока рынок может еще раз протестировать прежние минимумы, и уже после этого перейти к более устойчивому росту».

По прогнозу аналитиков, текущий рост индекса Мосбиржи может остановиться на отметке 2190-2230 пунктов. При этом риск нового падения тоже остается, в этом случае показатель вновь опустится ниже 2000 пунктов.

Ульяна Горелова