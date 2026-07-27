Отборные санкции

Российскую новостную повестку продолжают будоражить сообщения об очередном законопроекте Конгресса США о санкциях против России. Речь о билле покойного сенатора Линдси Грэма (признан в РФ экстремистом и террористом). Он был внесен в Сенат еще 1 апреля 2025 года и периодически становился медийным поводом. Основное внимание привлекала угроза пошлин до 500% в отношении стран, закупающих российскую нефть и иное сырье. После смерти сенатора Грэма законопроект вновь появился в публичном поле. Сенатор Дарлин Грэм, младшая сестра Линдси Грэма, на днях внесла в Сенат новую редакцию законопроекта. Шансы на его прохождение едва ли стоит сбрасывать со счетов, а его анализ нужен для превентивного понимания возможных рисков. Разберем документ шаг за шагом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Далеко не каждый законопроект о санкциях становится законом. Речь может идти о 3–4% успешных биллей. В отношении России, Китая, Ирана и множества других стран такие проекты появляются практически каждый день, но лишь единицы становятся законом. Проект может кочевать из одной редакции в другую годами, чтобы затем исчезнуть либо просочиться в федеральное законодательство в качестве отдельной части более крупного закона. Например, об оборонном бюджете. Или же составить комбинацию с другими проектами — к российской тематике легко может быть прикреплена часть по Ирану или Северной Корее, как это произошло в 2017 году с известным у нас законом «О противодействии врагам Америки посредством санкций» (CAATSA). Иногда билль становится законом в том виде, в котором был внесен в одну из палат.

Федеральное законодательство США строится как тетрис или как конструктор лего. В ход могут идти разные детали и заготовки.

Что повышает шансы на прохождение билля? Среди факторов — наличие межпартийного консенсуса. Он прослеживается по составу спонсоров билля. Чем их больше, тем больше шансов у законопроекта, особенно если среди спонсоров представители обеих партий — Республиканской и Демократической. Впрочем, сам по себе данный фактор решающим назвать сложно. Проектов с большим числом спонсоров от обеих партий было много, что не мешало им быть отправленными в архив.

Поддержка президента также вряд ли является решающим фактором. Да, он может наложить вето. Но Конгресс преодолеет его совместной резолюцией. Впрочем, подходы администрации и Конгресса часто совпадают — даже если публично и говорится об обратном. Упомянутый закон CAATSA позиционировался законодателями как средство сдерживания Дональда Трампа в его отношениях с Москвой. Но сам Дональд Трамп никогда не препятствовал его исполнению.

Скорее можно говорить о законодательном процессе США как о самоорганизующемся хаосе. Множество биллей проходит естественный отбор, выживают единицы, причем в самых причудливых формах и на фоне, казалось бы, случайных факторов. Однако за хаосом и случайностью есть своя система. Точно предсказать прохождение проекта невозможно. Но вот допускать «всплытие» отдельных его деталей или механизмов в иных проектах нужно вполне серьезно.

Федеральные (публичные) законы зачастую оставляют президенту США достаточно широкое пространство в их применении. Более того, у президента есть обширные полномочия во внешней политике, которые он может реализовать и без новых законов. Например, те самые пошлины, о которых так много говорят в связи с проектом Линдси Грэма и его последующими редакциями, давно вводятся Дональдом Трампом на основе его президентских полномочий. В 2025 году он вводил тарифы в отношении Индии за закупки российской нефти без всяких законодательных импульсов Конгресса. Часто президентские действия опережают нормотворческий процесс Конгресса. Кроме того, в исполнении федеральных законов у президента тоже большая дискреция. Он может перевыполнять их, а может исполнять сквозь пальцы, направляя в Конгресс отчеты-отписки. При всей возрастающей значимости Конгресса в политике санкций США остаются президентской республикой.

Без «черных лебедей»

Вернемся к законопроекту Дарлин Грэм. Число его спонсоров достаточно велико — 62 сенатора. Среди них как республиканцы, так и демократы. Отдельные спонсоры ранее уже выступали соавторами законопроектов о санкциях против России. Это Ричард Блюменталь, Джеймс Ленкфорд, Тед Круз, Джин Шахин и другие. Дональд Трамп периодически высказывался в пользу законопроекта, в том числе предлагая добавить в него и санкции против Ирана. Пока таких редакций сделано не было. Но технически вопрос решаем быстро. В текущей редакции проект Дарлин Грэм проработан достаточно подробно. Он отличается от большого числа проектов о санкциях, которые носят более сумбурный характер. Здесь уровень подготовки выше. Посмотрим на основные составляющие.

Ст. 102 среди прочего вводит блокирующие финансовые и визовые санкции в отношении высших должностных лиц России. Такие санкции и так уже введены президентскими полномочиями. Здесь же — санкции в отношении зарубежных лиц, поставляющих в Россию товары двойного назначения. Они уже активно вводятся администрацией США с самого начала СВО. Этой же статьей предусмотрены санкции в отношении лиц, подрывающих суверенитет и демократию Украины. Такие санкции масштабно вводятся с 2014 года и особенно с 2022 года.

Тут же предусмотрены санкции в отношении российских «олигархов» — здесь бросается в глаза формулировка о том, что одним из критериев для санкций является отказ от осуждения политики российских властей на Украине.

Но в целом ограничения против российских бизнесменов вводились и до, и после СВО на основе указов американского президента. Санкции в отношении морских судов, перевозящих российскую нефть, сжиженный газ, уран, уголь, вооружения и прочее,— подобные санкции также активно вводились администрацией, в том числе и против судовладельцев. Похожая практика у ЕС и Великобритании. В проекте Грэм содержится норма о том, что санкции Брюсселя и Лондона сами по себе могут быть основанием для их дублирования в США.

Ст. 103. вводит санкции в отношении финансовых институтов, связанных с российским правительством. Такие санкции администрация США уже давно ввела. Причем под санкциями и банки с государственным участием, и множество частных банков. Здесь же ст. 104 о санкциях против других компаний с госучастием. Опять же, администрация такие санкции вводила еще до СВО, а после ее начала — в массовом порядке. То же самое относится к ст. 105 о запрете на перевод средств, связанных с Российской Федерацией. Де-факто такой перевод и так практически невозможен в силу масштабных блокирующих санкций против российского финансового сектора. Здесь же ст. 106 о запрете для российских компаний с госучастием листинговаться на американских биржах. Но они и так этого сделать не могут с учетом того, что подавляющее большинство «голубых фишек» либо связанных с ними лиц находится под блокирующими санкциями. Это касается и ст. 107, вводящей запрет на инвестиции в Россию. Такие запреты были введены еще Джо Байденом в марте 2022 года. Другое дело, что в случае законодательного закрепления отмена такого запрета будет более сложной.

Дальнейшие составляющие проекта также во многом уже отражены в нормотворчестве и правоприменении администраций Трампа и Байдена. Запрет на импорт российских энергоносителей (ст. 108) введен Байденом в марте 2022 года. Билль предполагает и запрет энергетического экспорта из США в Россию. Но Россия не нуждается в подобных товарах из США. Запрет на покупку российских облигаций (ст. 109) также был введен Байденом и Минфином США еще в начале СВО.

Ст. 110 кажется новеллой. Здесь прописан механизм санкций в отношении зарубежных поставщиков услуг финансовых сообщений. Предлагается блокировать их в случае оказания услуг для лиц, которые попадают под санкции по ст. 103.

Однако крупнейший поставщик (бельгийский SWIFT) и так уклоняется от работы с российскими лицами под санкциями. Кроме того, он ограничен правом ЕС, которое прямо запрещает предоставление таких услуг поименованным российским банкам (ст. 5h Регламента 833/2014). Теоретически под угрозой китайские сервисы. Но они также проявляют большую осторожность и учитывают правовые риски со стороны США.

Ст. 111 предполагает запрет на импорт российского урана и санкции против руководителей ГК «Росатом». Но подобный законодательный запрет уже существует в виде закона «О запрете импорта российского урана» от 13 мая 2024 года (PL 118–62). Санкции в отношении отдельных активов российской атомной отрасли уже вводились администрацией, хотя законопроект закладывает предпосылки для их эскалации.

Ст. 112 о введении 500% пошлин на импорт из России выглядит несколько странно. В ней поименованы такие товары, как нефть, газ, сжиженный газ, уголь и прочее. Однако их ввоз в США запрещен Джо Байденом в 2022 году. Кроме того, энергетический импорт из России остановлен законом «О приостановке энергетического импорта из России» от 8 апреля 2022 года (PL 117–109). Возникает вопрос, как можно ввести пошлины в отношении того, что поставлять запрещено?

Ст. 113 раскрывает уже хорошо известную угрозу о тарифах против третьих стран за покупку российской нефти или природного газа. На этот раз пошлина ограничивается порогом в 100%.

Но более детально прописываются критерии для введения пошлин. Например, они могут вводиться в отношении пяти крупнейших импортеров российской нефти. Проект в такой редакции вполне может вызвать беспокойство у покупателей российской нефти. Но практика подобных пошлин и их отмены уже была. Поэтому новым риск назвать сложно. Его законодательное закрепление спокойствия бизнесу не добавит. Но и «черным лебедем» он уже не является. Ст. 113 остается ключевым элементом проекта сенатора Грэм.

Отмену санкций проект привязывает к достижению мира на Украине. В этом случае президент может отменять ранее введенные в соответствии с законом санкции, но обосновывать такое решение перед Конгрессом. Последний может отменить его совместной резолюцией. Похожий механизм ранее был отработан в CAATSA применительно к санкциям, введенным указами Барака Обамы после начала украинского кризиса в 2014 году.

В сухом остатке главной претензией к законопроекту сенатора Грэм со стороны администрации наверняка будет его избыточность с учетом того, что многие его положения либо применяются, либо уже содержатся в ранее принятых законах. Что далеко не обязательно может помешать его прохождению. Пресловутая ст. 113 может попросту «вынырнуть» в других законопроектах. Либо текущий проект дополнится санкциями в отношении Ирана или других стран. В билле нет «черных лебедей», но имеющиеся в нем риски требуют непредвзятого анализа и внимания.

Иван Тимофеев, генеральный директор Российского совета по международным делам, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай»