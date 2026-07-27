Путин пообещал депутатам Госдумы, что Россия добьется целей СВО

Россия добьется всех заявленных целей СВО, заявил президент Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы VIII созыва. Встреча состоялась после заключительного пленарного заседания нижней палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Госдумы Вячеслав Володин (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Спикер Госдумы Вячеслав Володин (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«За Россию, за отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, все общество,— сказал Владимир Путин. — Мы добьемся своих целей и вместе сделаем все для победы, для России».

Президент добавил, что депутаты «полностью оправдали высокий статус народных представителей» и качественно разрабатывали законы, необходимые «нашим бойцам и командирам, оборонным предприятиям, заводам, отечественной экономике, социальной сфере, конечно, обществу и государству». Владимир Путин обратил внимание на то, что члены созыва «единым фронтом» выступили за интеграцию новых регионов в состав России.