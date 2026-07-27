В Татарстане 19 из 25 пляжей получили санитарно-эпидемиологические заключения. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане 19 пляжей получили разрешения на купание

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ В Татарстане 19 пляжей получили разрешения на купание

Фото: Владимир Антонов / Коммерсантъ

В список вошли пляжи в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, Елабуге, Нижнекамске, Альметьевске, Чистополе, Мамадыше и других муниципалитетах.

В Казани разрешение получили два пляжа: «Озеро Большое Лебяжье» и «Комсомольский».

Специалисты Роспотребнадзора проводят мониторинг качества воды каждые 10 дней. На 24 июля исследовано 687 проб. Доля неудовлетворительных проб составила 8% по санитарно-химическим показателям и 6,3% — по микробиологическим.

Анна Кайдалова