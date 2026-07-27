Энергетики «Т Плюс» выполнили гидравлические испытания для большинства крупных микрорайонов Перми

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» завершил опрессовки тепловых сетей для ряда крупных территорий Перми: Городские Горки, Владимирский, Висим, Рабочий Посёлок, Балатово, Нагорный. В рамках подготовки к отопительному сезону 2026/27 года проверки проходят на трубопроводах, обеспечивающих горячей водой и отоплением 535 жилых многоэтажек и 94 социально значимых объектов — среди них детские сады, школы, больницы, поликлиники, вузы и учреждения культуры.

«Гидравлические испытания — это ключевое звено летней профилактической кампании. Они дают возможность оценить надёжность системы и проверить коммуникации перед зимними нагрузками», – отметил заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

В ближайшее время очередной этап опрессовок затронет, в числе прочего, микрорайоны Заостровка и Новый Крым. График отключений согласован с плановыми ремонтами внутри домов, чтобы периоды отсутствия горячей воды были максимально короткими.

Процесс подготовки трубопроводов, их проверки и последующего запуска технически сложен и требует времени. Особое внимание уделяется качеству: подавать тепло по отремонтированному участку разрешено лишь после полного устранения всех выявленных недостатков и повторных испытаний. Такой подход гарантирует бесперебойную подачу тепла жителям в холодное время года.

Опрессовка помогает обнаружить скрытые дефекты: микротрещины, ослабленные соединения, проблемные зоны, которые могут дать сбой при максимальных нагрузках зимой. Обнаружить и устранить их — значит предотвратить аварии в морозы, когда даже кратковременное отключение оборачивается неудобствами для множества семей.

Если после завершения работ горячая вода в квартире не появилась, жильцам следует в первую очередь обращаться в управляющую компанию или ТСЖ. Дополнительно можно связаться с Тепловой справочной службой по телефону 8 (342) 259-39-98 или через портал https://tss.tplusgroup.ru/.

Гидравлические испытания теплосетей в городе Перми. 2026 год

Перечень адресов на период 27.07.2026–10.08.2026

мкр. Заостровка:

ул. С. Есенина, 3/4, 5/2, 7, 9, 9а, 11, 13;

ул. В. Маяковского, 25, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 35, 37, 37/2, 37/3, 39, 41, 41а, 41б, 41/1, 42б, 43, 45, 46а, 46б, 47, 48, 51, 53, 54, 57;

ул. 1-я Колхозная, 2, 4, 8;

ул. Новоколхозная, 2;

Дзержинский район:

шоссе Космонавтов, 166, 166а, 166б, 166в, 166г, 194;

ул. 1-я Ипподромная, 5;

ул. Встречная, 27, 31а, 35, 35а, 37;

ул. Подлесная, 2, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13;

ул. С. Куфонина, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 21, 21а, 22, 24, 28, 28/1, 30, 30/1, 30/2, 32;

проспект Парковый, 2, 2а, 4, 6;

Перечень адресов на период 28.07.2026–11.08.2026

ул. Маршала Жукова, 33.

Перечень адресов на период 29.07.2026–12.08.2026

мкр. Новые Ляды

ул. Коминтерна, 30;

ул. Коммунистическая, 4, 5, 7, 8, 10;

ул. Чусовская, 18а, 20а, 22а, 24а, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42;

ул. Береговая, 41, 42;

ул. Сосновая, 6.

Перечень адресов на период 30.07.2026–02.08.2026

ул. 5-я Каховская, 8а, 8в, 8/1, 8/2, 8а, 8б, 10, 10а;

ул. Адмирала Ушакова, 32, 34а, 36, 36Б, 49, 53, 55/1, 55/2, 57/1, 57/2, 57/3, 59, 59/1, 59/2, 59/3, 65/1, 65/2, 65/3, 76;

ул. Батумская, 5, 7, 8, 11;

ул. Водников, 29а, 59, 65, 65а, 83;

ул. Волгодонская, 5, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 24а, 26, 26/1, 26/2;

ул. М. Калинина, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 30а, 32, 32а, 34, 36, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49;

ул. И. Каляева, 11, 11/1, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 35, 35а;

ул. Капитанская, 12, 21, 22, 22а;

ул. Нижнекурьинская, 4, 38;

ул. Сокольская, 123;

ул. Г. Танцорова, 7, 11, 14, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 48, 50, 96;

ул. Черниговская, 1, 5, 9;

ул. Юнг Прикамья, 10;

ул. Капитана Пирожкова, 25, 32, 33, 36, 37, 38, 40;

ул. Байкальская, 3/1, 3/2, 5/1, 9, 11;

ул. Туапсинская, 20;

ул. Оханская, 17;

ул. Теплоходная, 14, 14а;

ул. Нижнекамская, 25а;

ул. Воронежская, 1, 3, 8, 17а, 19, 20, 22, 24, 29, 33, 37, 41, 44, 55, 56, 58, 59;

ул. А. Фадеева, 3, 6, 7, 8, 10, 13, 13а, 14, 15;

ул. Глазовская, 1, 1а, 3, 7, 9, 11/1;

ул. Мензелинская, 7, 9, 12, 14, 15, 16;

ул. Ласьвинская, 110;

ул. И. Панфилова, 2, 4а, 6а, 6б, 6/1, 8, 8а, 8б, 8в, 10, 11а, 12, 13а, 14, 14/1, 9, 16, 17б, 18, 18а, 19, 20;

ул. Херсонская, 2;

ул. Ялтинская, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17;

ул. 2-я Буровая, 13;

ул. Дунайская, 15, 17, 19.

Перечень адресов на период 30.07.2026–13.08.2026

мкр. Свердлова

ул. В. Куйбышева, 86, 88, 95а, 95/65, 97, 97а, 99/81, 101;

ул. К. Цеткин, 12, 12а, 14, 14б, 16, 16а, 17а, 19, 19а, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 33, 31;

ул. Коминтерна, 11а, 13,17, 25;

ул. В. Белинского, 50, 52;

ул. П. Соловьева, 9, 9а, 12, 14;

проспект Комсомольский, 71, 73, 75, 77, 79, 81;

ул. Ю. Смирнова, 9, 10;

мкр. Нагорный

ул. Геологов, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11/1, 11/2;

ул. Космонавта Леонова, 60, 62а, 64, 66, 68, 68б;

ул. Архитектора Свиязева, 21, 25, 32, 34, 36, 38, 40/1, 40/2, 40/3, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 50/1, 50/2, 52;

ул. Композитора Глинки, 1, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15.

Перечень адресов на период 31.07.2026–14.08.2026

ул. Космонавта Леонова, 36, 37, 38, 40, 42, 43а, 43б, 44, 46, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 56а;

ул. Милиционера Власова, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 33, 33а, 35, 37;

ул. Космонавта Беляева, 33, 35, 39, 40, 40б, 40в, 40г, 40д, 41, 47, 49, 49а, 51, 51а;

ул. Нефтяников, 23, 31, 52, 53, 54, 54а, 55, 57, 57а, 59;

ул. Мира, 65, 67, 69;

ул. Качалова, 32;

ул. Композитора Глинки, 4, 6, 8, 10;

ул. Геологов, 4, 8, 19, 19а;

ул. Архитектора Свиязева, 58.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,4 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 189 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает свыше 13 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 52 электростанции, более 500 котельных.

АО «ЭнергосбыТ Плюс»