«Амкар Пермь» нашел нового вратаря

Состав футбольного клуба «Амкар Пермь» пополнил 20-летний голкипер Денис Еремеев. Игрок из ульяновской «Волги» будет выступать за пермский клуб на правах аренды, сообщает пресс-служба «Амкара». Он будет выступать под номером 73.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар» Фото: ФК «Амкар»

Денис Еремеев родился 17 августа 2005 года в Ульяновске. Является воспитанником ульяновской «Волги». В составе этого клуба он начал профессиональную карьеру в 2022 году. С тех пор успел принять участие в 20 матчах. В январе 2025 года на правах аренды перешел в кировское «Динамо». За сезон Денис Еремеев сыграл 12 матчей, трижды сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Ранее ФК «Амкар Пермь» подписал двух новых полузащитников Никиту Хвата и Елисея Снегирева. До этого состав клуба покинули вратари Тимур Зайнуллин и Владислав Зернаев, полузащитник Арсений Чернышев и нападающий Дмитрий Шерстобитов, а также защитники Михаил Сухорученко и Исламжан Насыров.