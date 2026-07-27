В Париже мужчина с ножом «по приказу Аллаха» напал на трех женщин

На севере Парижа вооруженный ножом мужчина напал на прохожих. Ранения получили не менее трех человек. Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, третьему помощь оказали на месте, пишет Le Figaro.

Нападавшего задержал патрульный. Согласно появившемуся в соцсетях видео очевидцев, задержанный вел себя неадекватно и выглядел дезориентированным. Он также заявил, что напасть на прохожих ему «приказал Аллах».

В МВД Франции уточнили, что все пострадавшие — женщины. Национальная антитеррористическая прокуратура взяла под контроль расследование, которое ведет парижская прокуратура.