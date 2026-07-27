Удмуртия вошла в пятерку регионов по росту среднего чека POS-кредита в июне

Средний размер кредита, взятого жителями Удмуртии в торговых точках в июне, составил 63,5 тыс. руб. Это на 8% больше, чем в мае. По процентному приросту республика заняла второе место в России после Татарстана (+8,6%), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По среднему размеру кредита Удмуртия находится на 19-м месте среди 30 регионов. В целом по России средний размер POS-кредита в июне вырос на 4,7% — до 68 тыс. руб. В годовом выражении показатель практически не изменился: в июне 2025 года он составлял 68,2 тыс. руб. (–0,3%).

«В последние пару месяцев средний чек POS-кредитов немного подрос, но по-прежнему находится на довольно низком уровне. Также не высоки и другие показатели выдачи (сумма и количество займов), а также одобрение заявок на POS-кредиты. Банки снижают свой аппетит к риску, поэтому при одобрении кредитов и их условий предъявляют достаточно серьезные требования к качеству кредитных историй граждан»,— рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков

Наибольшие средние чеки по POS-кредитам зафиксированы в Москве (86,4 тыс. руб.), Московской области (81,3 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (80,7 тыс. руб.), Ленинградской области (73,6 тыс. руб.) и Татарстане (73,1 тыс. руб.). Самые низкие — в Воронежской области (58,8 тыс. руб.), Ставропольском крае (56,8 тыс. руб.), Саратовской области (56,9 тыс. руб.), Северной Осетии (59,8 тыс. руб.) и Оренбургской области (60,6 тыс. руб.).

Карина Пырина