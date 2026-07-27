Умер японский писатель Кэйго Хигасино

Японский писатель Кэйго Хигасино умер 23 июля в возрасте 68 лет. У него был диагностирован рак толстой кишки. Похороны прошли в кругу семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэйго Хигасино

Фото: Hidenori Nagai / The Yomiuri Shimbun / AFP Кэйго Хигасино

Фото: Hidenori Nagai / The Yomiuri Shimbun / AFP

О смерти писателя сообщило издательство Kodansha, которое выпускало его книги в Японии, начиная с дебютного романа «После школы» ( «After School») в 1985 году.

Кэйго Хигасино начал писать, работать инженером в автокомпании. Он написал более 100 книг. Общий тираж его произведений в Японии превысил 100 млн экземпляров. Лауреат премии Наоки (главная литературная премия Японии) и премии Эдогавы Рампо.