Умер японский писатель Кэйго Хигасино
Японский писатель Кэйго Хигасино умер 23 июля в возрасте 68 лет. У него был диагностирован рак толстой кишки. Похороны прошли в кругу семьи.
Кэйго Хигасино
Фото: Hidenori Nagai / The Yomiuri Shimbun / AFP
О смерти писателя сообщило издательство Kodansha, которое выпускало его книги в Японии, начиная с дебютного романа «После школы» ( «After School») в 1985 году.
Кэйго Хигасино начал писать, работать инженером в автокомпании. Он написал более 100 книг. Общий тираж его произведений в Японии превысил 100 млн экземпляров. Лауреат премии Наоки (главная литературная премия Японии) и премии Эдогавы Рампо.
Япония регулярно теряет видных деятелей культуры. Так, в марте 2023 года умер лауреат Нобелевской премии по литературе Кэндзабуро Оэ, который прославился романами «Футбол 1860 года» и «История M/T и Лесного чуда». Его наградили Нобелевской премией за «поэтическую силу, с которой он сотворил воображаемый мир, где реальность и миф, объединяясь, представляют тревожную картину сегодняшних человеческих невзгод».
Ранее, в апреле 2023 года, ушел из жизни известный японский композитор Рюити Сакамото, а в мае 2026 года скончался японский писатель Кодзи Судзуки, автор хоррора «Звонок», ставшего мировым культурным феноменом после экранизаций. Также в феврале 2026 года умер Хидэки Сато, один из создателей многих игровых консолей Sega. Эти утраты подчеркивают значимость японских деятелей в мировой культуре и индустрии.