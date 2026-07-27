Семерых жильцов дома спасли во время пожара в Ижевске

Четырехлетнего ребенка и шестерых взрослых вывели из многоквартирного дома в Ижевске во время пожара, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Возгорание произошло 26 июля ночью в микрорайоне Машиностроителей. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов в светильнике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Удмуртии Фото: ГУ МЧС по Удмуртии

«Дым из окна на первом этаже заметили двое прохожих мужчин. Они зашли в подъезд, постучали в квартиру, из которой шел дым, им никто не открыл. Предположив, что внутри есть люди, которым нужна помощь, они вскрыли дверь, где обнаружили у входа, лежащую на полу 59-летнюю хозяйку квартиры»,— говорится в сообщении. Местные жители вынесли ее на улицу, привели в чувства и передали прибывшей бригаде скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Пятеро жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Троих человек и 4-летнюю девочку пожарные вывели через окно первого этажа. Двоих спустили со второго этажа по трехколенной лестнице и одного вывели в кислородной маске.

В результате пожара повреждены внутренняя отделка и имущество в квартире на площади 10 кв.м. К тушению привлекли три единицы техники и 11 специалистов.