Акции Ozon выросли почти на 10%
Акции маркетплейса Ozon (MOEX: OZON) на торгах Мосбиржи, по данным на 13:32 мск, выросли на 8,61%, до 2 875 руб. за бумагу. Таким образом, компания полностью компенсировала падение на прошлой неделе, когда стоимость акций опускалась до 2724,5 руб.
Основной версией снижения акций аналитики называли «эффект домино» после ночных атак БПЛА на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. По словам экспертов, инвесторы опасались, что происшествия могут спровоцировать общий отток покупателей с маркетплейсов.
По данным на 13:15 мск 27 июля, помимо Ozon, растут акции металлургических компаний — ММК (+7,8%) и НЛМК (+6,4%). Значительную динамику показывают Полюс (+7,5%), «Совкомбанк» (+7,5%), банк «Санкт-Петербург» (+7,4%), «Эн+ Групп» (+6,9%) и МТС (+5,8%). Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 2200 пунктов впервые с 13 июля.
Рост акций Ozon и других компаний на Мосбирже происходит на фоне общей позитивной динамики, которая наблюдалась на российском фондовом рынке в различные периоды. За последние годы отмечался значительный рост объема торгов на рынке акций, например, в 2020 году он вырос на 97,3%, а в январе 2022 года — на 87,4%. Это свидетельствует об увеличении интереса инвесторов к российским акциям. В предыдущие месяцы акции Ozon также демонстрировали рост вместе с другими крупными эмитентами на Мосбирже, что порой связывалось с различными внешними и внутренними факторами. Например, в августе 2023 года акции Ozon были среди лидеров роста на фоне общего повышения индекса Мосбиржи, которое эксперты связывали с девальвацией рубля, ростом цен на нефть и дивидендной политикой компаний.