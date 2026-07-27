Акции Ozon выросли почти на 10%

Акции маркетплейса Ozon (MOEX: OZON) на торгах Мосбиржи, по данным на 13:32 мск, выросли на 8,61%, до 2 875 руб. за бумагу. Таким образом, компания полностью компенсировала падение на прошлой неделе, когда стоимость акций опускалась до 2724,5 руб.

Основной версией снижения акций аналитики называли «эффект домино» после ночных атак БПЛА на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. По словам экспертов, инвесторы опасались, что происшествия могут спровоцировать общий отток покупателей с маркетплейсов.

По данным на 13:15 мск 27 июля, помимо Ozon, растут акции металлургических компаний — ММК (+7,8%) и НЛМК (+6,4%). Значительную динамику показывают Полюс (+7,5%), «Совкомбанк» (+7,5%), банк «Санкт-Петербург» (+7,4%), «Эн+ Групп» (+6,9%) и МТС (+5,8%). Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 2200 пунктов впервые с 13 июля.