Администрацию Куеды обязали выплатить 50 тыс. рублей родителям покусанного собакой мальчика

Куединский суд Пермского края взыскал с администрации муниципалитета компенсацию морального вреда после нападения бездомной собаки на несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

Инцидент произошел 25 апреля 2026 года. На пересечении ул. Уральской и Карла Либкнехта на девятилетнего мальчика набросилась собака. Проходивший мимо мужчина сумел отогнать животное и помог ребенку добраться до дома. После лечения на теле мальчика остались следы от укусов, у ребенка сформировался устойчивый страх перед собаками.

Иск к администрации округа подал прокурор: он требовал выплатить родителям пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. руб. В ходе разбирательства суд установил, что собака была безнадзорная, а ее нападение стало следствием ненадлежащего исполнения обязанностей администрацией округа.

Суд частично удовлетворил исковые требования и постановил взыскать с администрации Куеды 50 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу.