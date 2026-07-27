В Самарской области средний размер товарных кредитов увеличился на 7%

Динамика среднего размера POS-кредитов за месяц в Самарской области составила 7%. В июне показатель был равен 71,4 тыс. рублей, а в мае — 66,7 тыс. рублей. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По данным аналитиков, в июне 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем средний размер POS-кредитов в РФ серьезно вырос в Республике Татарстан (+8,6%), Удмуртской Республике (+8,0%), Тульской области (+7,4%), Красноярском крае (+7,1%) и Волгоградской области (+7,1%).

В Оренбургской области в отчетном периоде товарные кредиты увеличились на 5,9%: с 57,2 до 60,6 тыс. рублей.

Георгий Портнов