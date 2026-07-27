Индекс Мосбиржи впервые за две недели закрепился выше 2200 пунктов

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) впервые с 13 июля преодолел отметку в 2200 пунктов. По состоянию на 13:15 мск индикатор достиг 2201,56 пункта, прибавив 1,66%. Индекс РТС синхронно вырос на 1,66%, до 888,77 пункта.

В лидерах роста среди «голубых фишек» бумаги, наиболее просевшие во время предыдущего падения. Максимальный прирост демонстрируют акции Ozon (+9,3%) и металлургических компаний — ММК (+7,8%) и НЛМК (+6,4%). Значительную динамику показывают Полюс (+7,5%), «Совкомбанк» (+7,5%), банк «Санкт-Петербург» (+7,4%), «Эн+ групп» (+6,9%) и МТС (+5,8%).

Основной причиной роста, как пишет «Интерфакс», эксперты называют коррекционный отскок после решения Банка России по ключевой ставке. 24 июля регулятора опустил ставку на 25 базисных пункта — до 14,00% годовых. В то же время аналитики предупреждают, что текущий подъем может носить краткосрочный характер.