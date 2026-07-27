Бывшему главе райцентра в Приангарье условный срок заменили на реальный

Иркутский областной суд изменил решение суда первой инстанции по делу экс-главы поселка Баяндай (административный центр Баяндаевского района) Захара Андреянова. Суд заменил условное лишение свободы сроком на три с половиной года на реальное лишение свободы на тот же срок с отбыванием в колонии общего режима. Приговор обжаловала прокуратура, сообщил “Ъ” источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава поселка Баяндай Захар Андреянов

Фото: администрация села Баяндай Бывший глава поселка Баяндай Захар Андреянов

Фото: администрация села Баяндай

В суде установлено, что в декабре 2023 года Захар Андреянов нарушил требования техзадания по муниципальным контрактам на покупку жилья для переселения граждан из аварийного фонда. Чиновник подписал документы о приемке пяти квартир, которые затем были переданы людям по договору соцнайма. При этом в жилье не было электричества, отопления, а также водоснабжения. Ущерб бюджету Баяндая составил более 16 млн руб.

Приговор суда первой инстанции был вынесен в марте 2026 года. Осужденный не признал свою вину.

Влад Никифоров, Иркутск