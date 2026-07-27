Бывшему главе райцентра в Приангарье условный срок заменили на реальный
Иркутский областной суд изменил решение суда первой инстанции по делу экс-главы поселка Баяндай (административный центр Баяндаевского района) Захара Андреянова. Суд заменил условное лишение свободы сроком на три с половиной года на реальное лишение свободы на тот же срок с отбыванием в колонии общего режима. Приговор обжаловала прокуратура, сообщил “Ъ” источник, знакомый с ходом рассмотрения дела.
Бывший глава поселка Баяндай Захар Андреянов
Фото: администрация села Баяндай
В суде установлено, что в декабре 2023 года Захар Андреянов нарушил требования техзадания по муниципальным контрактам на покупку жилья для переселения граждан из аварийного фонда. Чиновник подписал документы о приемке пяти квартир, которые затем были переданы людям по договору соцнайма. При этом в жилье не было электричества, отопления, а также водоснабжения. Ущерб бюджету Баяндая составил более 16 млн руб.
Приговор суда первой инстанции был вынесен в марте 2026 года. Осужденный не признал свою вину.
Практика замены условного срока на реальный для бывших чиновников, осужденных за должностные преступления, является неединичным случаем в Иркутской области. Аналогичные решения ранее принимались в отношении бывшего мэра Усть-Кута Александра Душина, которому в начале 2025 года Иркутский областной суд заменил условный срок на 10 лет колонии строгого режима за превышение должностных полномочий, получение взятки и причинение тяжкого вреда здоровью. Также в Красноярском крае прокуратура добилась замены условного срока на реальный для бывшего руководителя золотодобывающей компании ООО «Артель старателей «Прииск Дражный» по делу о незаконной добыче золота.
В целом, судебная практика в Приангарье демонстрирует различные подходы к наказанию бывших чиновников. Например, в 2023 году Иркутский областной суд смягчил приговор сыну экс-губернатора Андрею Левченко по делу о мошенничестве и ограничении конкуренции, сократив срок лишения свободы с девяти до шести лет. Однако, в том же году суд отказался смягчать наказание экс-министру лесного комплекса Сергею Шеверде, который отбывал срок в колонии и получил отрицательные характеристики. Эти примеры показывают, что решения по делам чиновников могут зависеть от множества факторов, включая серьезность преступления, поведение осужденного и позицию прокуратуры.