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КамАЗ с августа перейдет на пятидневную рабочую неделю

ПАО «КамАЗ» отменило режим неполной четырехдневной рабочей недели, действовавший с марта. Соответствующий приказ подписал генеральный директор компании Сергей Когогин, передает пресс-служба предприятия.

КамАЗ с августа перейдет на пятидневную рабочую неделю

КамАЗ с августа перейдет на пятидневную рабочую неделю

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

КамАЗ с августа перейдет на пятидневную рабочую неделю

Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ

С августа по октябрь предприятие будет работать в режиме пятидневной рабочей недели. Среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов.

Решение связано с ростом объема заказов на ближайшие месяцы, расширением модельного ряда автомобилей К5 и стабилизацией российского рынка грузовых автомобилей.

Анна Кайдалова