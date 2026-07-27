КамАЗ с августа перейдет на пятидневную рабочую неделю
ПАО «КамАЗ» отменило режим неполной четырехдневной рабочей недели, действовавший с марта. Соответствующий приказ подписал генеральный директор компании Сергей Когогин, передает пресс-служба предприятия.
КамАЗ с августа перейдет на пятидневную рабочую неделю
Фото: Святослав Котик / Коммерсантъ
С августа по октябрь предприятие будет работать в режиме пятидневной рабочей недели. Среднесуточный темп производства составит 160 машкомплектов.
Решение связано с ростом объема заказов на ближайшие месяцы, расширением модельного ряда автомобилей К5 и стабилизацией российского рынка грузовых автомобилей.