Полиция проверяет астраханского блогера за выходку на Мамаевом кургане в Волгограде

В Волгограде полиция заинтересовалась инцидентом у скульптуры «Стоять насмерть» на Мамаевом кургане. Спортивный блогер Святослав Коваленко бросил в воду пятитысячную купюру и наблюдал, как посетители комплекса пытаются выловить деньги. Правоохранители начали проверку, сообщает V1.RU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер бросил 5000 руб. в фонтан на Мамаевом кургане и снимал, как люди достают деньги

Фото: max.ru / mvd34 Блогер бросил 5000 руб. в фонтан на Мамаевом кургане и снимал, как люди достают деньги

Фото: max.ru / mvd34

Свои действия господин Коваленко снял на видео и выложил в социальные сети. Бросив 5000 руб. в воду, блогер объяснил свои действия тем, что загадал желание. Далее в ролике Святослав Коваленко показывает, как посетители пытаются достать купюру. В конце один мужчина снимает обувь, залезает в фонтан и, опустив голову под воду, достает деньги. В комментариях к ролику пользователи сети резко осудили блогера за выходку.

В ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили журналистам, что правоохранители выявили опубликованную господином Коваленко видеозапись. Его действия могут быть квалифицированы как нарушение общественного порядка. Сотрудники ОП № 4 УМВД России по Волгограду назначили проверку для дачи правовой оценки инциденту и принятия законного решения.

По данным из открытых источников, Святослав Коваленко — уроженец Знаменска Астраханской области. Обучался в филиале Астраханского государственного университета. Имеет судимость за сбыт наркотиков, но вину не признал. Является видеоблогером и бойцом поп-MMA. Известно, что в 2020 году в Москве на господина Коваленко напали блогер из Чечни.

Марина Окорокова