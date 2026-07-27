Аэропорт Перми отменил ограничения на полеты

В аэропорту Большое Савино отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми Фото: telegram-канал аэропорта Перми

Ограничения в аэропорту Перми ввели в 8:53, сразу после объявления в регионе режима ракетной опасности. Этот режим отменили около 11 часов утра. Но вскоре ввели режим беспилотной опасности. Все это время аэропорт Большое Савино был закрыт.

После отмены режим беспилотной опасности аэропорт начал работу в штатном режиме.