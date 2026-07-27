Рейс Красноярск — Казань перенаправили в Оренбург из-за угрозы БПЛА

Рейс авиакомпании «Икар» по маршруту Красноярск — Казань был перенаправлен в международный аэропорт имени Гагарина в Оренбурге. Борт должен был прибыть в пункт назначения утром, однако из-за введенного плана «Ковер», связанного с угрозой атак беспилотников, воздушное судно ушло на запасной аэродром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным онлайн-табло аэропорта Оренбурга, вылет в Казань запланирован на 14:40 по местному времени. Как сообщили в Росавиации, ограничения на полеты в аэропорту Казани были сняты в 13:00, после чего воздушная гавань приступила к корректировке расписания. В настоящее время аэропорт Оренбурга работает в штатном режиме.

Яна Вежлева