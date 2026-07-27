Дарья Волчанская возглавила управление культуры администрации Оренбурга

Управление муниципальной службы и кадровой политики администрации Оренбурга официально сообщило о назначении Дарьи Волчанской на должность начальника управления по культуре и искусству города. К исполнению обязанностей новый руководитель приступила 24 июля 2026 года.

В ведении Волчанской — широкий круг вопросов, связанных с культурной жизнью областного центра: поддержка творческих коллективов, сохранение культурного наследия, организация городских праздников и фестивалей, а также развитие досуговой инфраструктуры и учреждений культуры. До Волчанской этот пост почти восемь лет занимала Наталия Таскина.

Ранее Дарья Волчанская занимала должность заместителя начальника управления по культуре и искусству, курируя вопросы культурно-массовых мероприятий и работу парков. Ее предшественник на посту руководителя управления покинул должность по собственному желанию в мае 2026 года. С тех пор обязанности начальника исполнял первый заместитель.

Яна Вежлева