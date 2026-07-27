Грозы и высокая пожароопасность прогнозируются в Удмуртии 28 июля

С 28 по 31 июля в Удмуртии ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников, ситуации присвоен 4-й класс. Об этом сообщает Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС. Днем 28 июля местами по республике ожидаются грозы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

«Локальные кратковременные дожди и грозы пройдут во вторник и в среду, 28 и 29 июля, местами в республике. В четверг и в пятницу, 30 и 31 июля, они отметятся в большинстве районах, а их интенсивность увеличится»,— предупреждают синоптики.

По прогнозу гидрометцентра, ночная температура во вторник составит +19…+24 °С. Днем столбик термометра повысится до +25..+30 °С. В среду ночью прогнозируется +14..+19°С, днем — +23..+28°С.