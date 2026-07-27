Суд запретил продавцам на Ozon торговать масками с лицом Джигурды

Составлено ИИ-Ассистентъ

Судебные запреты на использование изображений или нарушение прав на товарные знаки не являются редкостью в судебной практике. Суды регулярно рассматривают иски, связанные с неправомерным использованием различных объектов интеллектуальной собственности, а также запрещают деятельность, нарушающую авторские права. Ранее суды принимали решения, например, о запрете использования товарных знаков.

Кроме того, суды часто выносят решения, касающиеся регулирования торговой деятельности. Это может быть как запрет на продажу определённых товаров, так и приостановка деятельности магазинов или павильонов. Например, были случаи, когда суды обязывали прекратить продажу табачной продукции в магазинах, расположенных рядом с образовательными учреждениями, или приостанавливали работу торговых комплексов из-за нарушения норм.