В Татарстане вырос спрос на молочную продукцию с повышенным содержанием белка. Интерес жителей республики к греческому йогурту в первом полугодии вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба «Россельхозбанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в лидеры ПФО по росту спроса на протеиновые продукты

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Татарстан вошел в лидеры ПФО по росту спроса на протеиновые продукты

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По популярности этого продукта Татарстан занял второе место в ПФО после Нижегородской области. В Чувашии спрос на греческий йогурт увеличился на 72-74%. В Кировской области и Марий Эл интерес превысил 59%.

Также в Татарстане отмечается рост спроса на протеиновые коктейли. В целом по ПФО его востребованность за январь-июнь выросла почти в семь раз. Татарстан также занял третье место в ПФО по спросу на протеиновое мороженое. В Кировской области интерес к нему вырос на 79%, в Марий Эл — на 51%.

Анна Кайдалова