В выходные в Башкирии утонули 11 человек

За прошедшие выходные в Башкирии произошли 13 инцидентов на воде, в которых погибли 11 человек, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС республики. Двух человек, в том числе ребенка, удалось спасти, отмечается в сообщении.

Происшествия случились в Альшеевском, Стерлибашевском, Учалинском, Чишминском, Кармаскалинском, Благовещенском и Уфимском районах, а также в Нефтекамске.

Чаще всего причиной гибели взрослых на воде стало купание в необорудованных местах.

Майя Иванова