Песков назвал измышлениями данные о переговорах о воздушном перемирии с Украиной
Сообщения иностранных СМИ об обсуждении президентом США Дональдом Трампом с украинским президентом Владимиром Зеленским идеи о воздушном перемирии Украины с Россией не имеют конкретики. Это пока предположения журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Действительно, несколько дней тому назад эта информация появилась», — сказал он, отвечая на вопрос о публикациях по этой теме.
Господин Песков добавил, что «пока это не более чем такие измышления СМИ». По его словам, в целом по теме урегулирования «какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет».
Информация о воздушном перемирии на Украине появляется на фоне активных переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Администрация президента США Дональда Трампа, который и мог предложить такое перемирие, уже некоторое время стремится к мирному соглашению между Россией и Украиной, при этом сами США видят себя единственной страной, способной вести диалог с обеими сторонами. Россия по неофициальным каналам также сообщала о готовности к переговорам по мирному урегулированию конфликта, в том числе, возможно, к обсуждению будущих мер безопасности для Киева.
Ранее украинская сторона через советника главы офиса президента Михаила Подоляка заявляла о готовности обсуждать воздушное перемирие с Россией, рассматривая это как начальный этап для достижения реалистичных переговорных позиций о мире. Россия же утверждала, что призывы к прекращению огня без предварительных условий нужны только для перевооружения ВСУ. Однако, судя по предыдущим консультациям, даже на фоне дипломатических усилий стороны могут быть далеки от компромисса по ключевым вопросам, таким как территориальные споры и гарантии безопасности.