Песков назвал измышлениями данные о переговорах о воздушном перемирии с Украиной

Сообщения иностранных СМИ об обсуждении президентом США Дональдом Трампом с украинским президентом Владимиром Зеленским идеи о воздушном перемирии Украины с Россией не имеют конкретики. Это пока предположения журналистов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Действительно, несколько дней тому назад эта информация появилась», — сказал он, отвечая на вопрос о публикациях по этой теме.

Господин Песков добавил, что «пока это не более чем такие измышления СМИ». По его словам, в целом по теме урегулирования «какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет».